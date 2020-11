Mulher descobre traição pelo reflexo dos óculos do namorado em foto

PUBLICIDADE

Por meio de uma foto, uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo namorado, com quem mantinha um relacionamento há quatro anos. No registro, é possível ver as pernas de uma outra mulher refletidas nos óculos usado pelo homem.

Sydney Kinsch compartilhou a selfie que o próprio namorado havia enviado para ela em um vídeo do TikTok. A versão dela, no entanto, serviu para expor a suposta traição.

O vídeo já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações e conta com uma legenda: “Aquela vez em que meu namorado há quatro anos me mandou uma foto no Snapchat me traindo”.

Na imagem, é possível identificar o homem dentro de um carro, usando óculos de sol. Enquanto uma das lentes reflete o volante, com um das mãos do rapaz guando o veículo, a outra reflete pernas de uma mulher sentada no banco do passageiro.

“Verifique os reflexos nos óculos dos seus namorados, moças”, adverte Sydney.

“Eu liguei para ele e perguntei se ele percebeu que me mandou a foto de uma vadia no Snapchat, mas ele não tinha ideia, então me chamou de louca e tal”, ela disse. “Ele disse que era a namorada de um amigo e que ele estava em um grupo, mas eu descobri uma semana depois que ele vinha me traindo havia um mês”.

Enquanto alguns internautas questionavam a certeza da moça acerca da traição, outros preferiram elogiar as habilidades investigativas de Sydney.