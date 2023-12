Mulher descobre gravidez rara após sentir fortes cólicas

Ao chegar à emergência, foi revelado que ela estava enfrentando uma gestação ectópica rara, com o feto se desenvolvendo fora do útero

Uma mulher francesa de 37 anos teve uma surpreendente descoberta ao procurar atendimento médico no hospital devido a cólicas intensas que a afligiam há uma dezena de dias.

Ao chegar à emergência, foi revelado que ela estava enfrentando uma gestação ectópica rara, com o feto se desenvolvendo fora do útero, em um estágio avançado de 23 semanas. Notavelmente, o embrião estava se formando em um saco gestacional entre o estômago e o intestino da paciente.

As circunstâncias intrigantes desse caso foram detalhadamente apresentadas em um artigo publicado no New England Journal of Medicine no último sábado (9), que incluiu imagens dos exames realizados na mulher. Conforme relatado pelos médicos responsáveis pelo atendimento, a paciente vinha queixando-se de dores abdominais progressivas e inchaço na região abdominal.