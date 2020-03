Mulher desaparece após denunciar agressão do marido as autoridades

PUBLICIDADE 

Após pedir ajuda pelo telefone as autoridades, uma mulher desapareceu em Cuiabá. O caso aconteceu nesse domingo (8). A desaparecida havia ligado para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) afirmando que teria sido agredida pelo marido.

Na residência da vítima, os policiais encontraram o filho de dois anos, sangue pelo chão e móveis revirados. Segundo boletim, a vítima foi identificada apenas com o primeiro nome, Tamires, e teria dito na ligação que sofreu violência doméstica. O suspeito é o pai do filho dela, Gleison Carlos Leite de Barros, de 35 anos.

A polícia fez buscas pelo bairro e na região de mata atrás da casa, mas não encontrou a vítima. A avó paterna foi localizada e ficou responsável pela criança encontrada. Jussara Júlia Leite de Barros disse ao policiais que não sabia o paradeiro da nora e nem do filho, mas passou o endereço dos pais da mulher.De acordo comJussara, o filho e a vítima costumam brigar frequentemente.



Dentro da residência também foi encontrado uma identidade com a foto do suspeito, mas a polícia verificou que o nome emitido no documento não batia com a foto. Vizinhos identificaram a foto no documento como sendo do suspeito, segundo o boletim.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito e a vítima ainda não foram encontrados. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher.