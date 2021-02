Mulher desaparece ao tentar salvar marido em rio

Homem se afogou e a esposa dele tentou ajudá-lo, mas a correnteza carregou ambos

Um casal desapareceu no Rio Perequê, em Cubatão (SP), na tarde desse domingo (21). O homem se afogou, e a mulher tentou ajudá-lo, no entanto, a correnteza ficou mais forte e acabou carregando ambos. Os bombeiros realizam buscas nesta segunda-feira (22), para encontrar o casal.

A sobrinha das vítimas, Daiane Aparecida Raimundo, de 27 anos, relatou que os tios tinham o costume de frequentar o local toda semana. A correnteza que atingiu Jussara Xavier Raimundo e Florisvaldo Neto Xavier foi causada pelas chuvas que atingiram a região.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, até às 20h desse domingo, a precipitação gerou um acúmulo de 65,8mm de chuva.

Nesse domingo, o casal havia ido ao local acompanhado do filho de apenas 2 anos e da cunhada de Florisvaldo.

De acordo com a sobrinha, a cunhada do rapaz ficou cuidando da criança, enquanto o casal mergulhava no rio. Posteriormente, Florisvaldo começou a se afogar, e a esposa tentou ajudá-lo. No entanto, ela não sabia nadar, e acabou levada pela correnteza junto com o marido, por volta das 15h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros foi acionado para procurar o casal. As buscas foram interrompidas na noite de domingo e devem retornar nesta manhã de segunda-feira (22).