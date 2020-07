Mulher dá paulada em marido para se salvar de agressões

PUBLICIDADE

Uma mulher de 36 anos decidiu se defender das agressões do marido, que já duram cinco anos. No último domingo (19), após levar um soco no olho e ser enforcada, a vítima revidou e bateu no companheiro com um pedaço de pau.

O caso aconteceu em Praia Grande-SP. Após a paulada, o homem ficou desacordado, mas quando despertou, voltou a agredi-la e só parou por conta da chegada da Polícia Militar.

A mulher conta que o companheiro é possessivo e que dorme com medo. O homem foi preso, mas ela teme que ele seja solto em breve. Por isso, entrou com um pedido de medida protetiva.

“A gente dorme com medo, meus filhos tem medo de sair para a rua. O medo é dele ser solto e acontecer algo. Por isso muitas mulheres passam pelo que passam.”

Cinco anos

Ao site G1, a mulher conta que sofre com agressões há tempos. “[São] cinco anos passando por isso, ele me xingava com nomes absurdos”, comenta. Todo mundo tentava me defender, meu neto gritava, mandava não bater na avó.”

Ela lembra também que já fez uma denúncia, mas o companheiro foi liberado na ocasião. “As mulheres devem denunciar, tem que ir em cima mesmo. A pessoa muda por uns dois meses, e depois volta tudo de novo. Por isso falo que é preciso denunciar”, alerta a vítima.