Mulher dá mais de 40 golpes do Pix para comer pamonha de graça no Goiás

Foi o proprietário do estabelecimento que acionou a Polícia Militar depois de identificar um prejuízo de R$1,5 mil

Em Nerópolis, na região metropolitana da capital do Goiás, uma mulher de 37 anos foi presa por suspeita de aplicar “golpe do Pix” mais de 40 vezes para poder comer pamonha de graça.

Depois de identificar um prejuízo de R$1,5 mil, o dono da pamonharia acionou a Polícia Militar.

No último sábado, 5, ela fez o último pedido e o proprietário do estabelecimento, ao notar que se tratava da mesma cliente, deixou a polícia avisada e em alerta.

A entrega do pedido até a casa da suspeita foi acompanhada por uma viatura da Polícia Miliar do Goiás (PMGO). Ao ser abordada no local, verificou-se que a cliente, que é enfermeira, realizava o agendamento do valor dos produtos por Pix e, antes do pagamento ser efetivado, cancelava a transação.

A enfermeira foi levada para a Central de Flagrantes e depois conduzida à uma delegacia para registro da ocorrência e abertura de inquérito.