Mulher dá à luz em carro de aplicativo

A mãe contou que estava no carro com o marido e cunhada, quando sentiu que as dores das contrações estavam se intensificando

Micilene Pessoa, de 34 anos, deu à luz do seu quinto filho dentro de um carro de aplicativo a caminho da maternidade. A menina Allana Rafaely nasceu na noite de terça (11), enquanto o motorista fazia uma curva para entrar na rua da Maternidade Bandeira Filho, na Zona Oeste do Recife. A corrida da casa onde a família mora, no bairro da Imbiribeira, até a unidade de saúde durou menos de 15 minutos. Leia também Dólar entra no terceiro dia de baixa nesta quinta

Dino diz que ataques a escolas são espelhados em cultura de violência dos Estados Unidos

Encontrada tumba de mais de 3 mil anos no Egito “Quando a gente dobrou a esquina, eu disse: ‘Não vai dar, está nascendo’. E falei para a minha cunhada segurar [a bebê]. Só que eu estava numa porta, ela na outra e, no meio, as bolsas. Quando ela perguntou: ‘Segurar o quê?’, eu já estava com a criança na mão e batendo nas costas para ela chorar”, disse Micilene.

Segundo a mãe, a família chegou à maternidade pouco minutos depois que a bebê nasceu. “Todo mundo só escutou o choro e o motorista meteu o pé. Cheguei no hospital com ela nos braços e todo mundo correu para ver”, recordou. O motorista que fez a corrida, Vyctor Gomes, de 23 anos, disse que a equipe médica realizou os primeiros atendimentos ainda no veículo. “Subi a rampa [da unidade] e foi quando o marido dela desceu e veio a equipe médica. Cortaram o cordão umbilical dentro do carro”, disse Vyctor – que trabalha como motorista de aplicativo há quatro anos. Saudável, a menina Allana Rafaely nasceu com 2,278 quilos e 42,5 centímetros, quase 15 dias antes do previsto. “Estamos bem, ela está mamando, tudo direitinho. Só é apressadinha”, disse. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE