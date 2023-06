Mulher dá à luz dentro de ônibus durante viagem de imigrantes no México

A mãe fazia parte de um grupo de pessoas da Guatemala e Honduras

Uma mãe imigrante deu a luz em um ônibus durante uma viagem e acabou detida junto com o bebê, o caso aconteceu no México, nessa segunda-feira (26).

O Instituto Nacional de Migração do México (INM) informou que os passageiros ajudaram a mãe no parto e cortaram o cordão umbilical.



A mãe e filha foram encaminhadas para um hospital e devem permanecer até se recuperarem. As autoridades mexicanas não informaram o que acontecerá com as duas após a alta.

O INM informou ainda que outros dois passageiros, incluindo um menor de idade, também precisaram de atendimento médico por apresentarem quadro avançado de desidratação, por insolação.

As autoridades mexicanas não informaram para onde o ônibus estava indo, mas afirmou que os passageiros estavam em situação ilegal.