Mulher dá a luz a cinco filhos na zona norte de São Paulo

A cesariana foi transmitida ao vivo no anfiteatro do hospital para profissionais e estudantes da unidade de saúde

Uma mulher deu a luz a quíntuplos, com 29 semanas de gestação, nesta segunda-feira (10). O caso raro aconteceu no Hospital Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da cidade de São Paulo. A cesariana foi transmitida ao vivo no anfiteatro do hospital para profissionais e estudantes da unidade de saúde. Os cinco bebês passam bem, mas seguem internados.

A mãe, Yanike dos Santos, de 28 anos de idade, estava internada desde o final de 2021 para acompanhamento.

O parto envolveu uma equipe com mais de 20 profissionais na unidade de terapia intensiva neonatal. A decisão pelo parto cirúrgico foi tomada no fim de semana, pela equipe médica, a partir dos exames de monitoramento dos bebês Madalena, Isabel, Helena, Enrico e Ravi.

O Hospital de Vila Nova Cachoeirinha é referência no atendimento de alta complexidade na gestação. Em junho do ano passado, foi realizada na unidade uma cirurgia em um feto, ainda no útero da mãe, para a correção mielomeningocele, uma disrafia espinhal que afeta o fechamento da coluna. Nos bebês que nascem com essa condição, as raízes nervosas ficam alteradas e presas à pele e aos ossos da coluna, prejudicando a inervação dos membros inferiores, intestinos e vias urinárias.