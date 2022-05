Mulher corta órgão genital de homem em hotel no bairro Centro, em Manaus

Uma mulher de 48 anos, desferiu vários golpes de faca e cortou o órgão genital de um homem de 25 anos, em um hotel na zona sul de Manaus

Na noite desta quarta-feira, 11, uma mulher de 48 anos, desferiu vários golpes de faca e cortou o órgão genital de um homem de 25 anos, em um hotel na Avenida Joaquim Nabuco, na zona sul de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia, na madrugada da quinta, 12, a mulher foi apresentada na unidade policial, por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Conforme informou o delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP, após receber a comunicação da ocorrência, pelo recepcionista do hotel, a guarnição da PMAM se deslocou até o local.

A vítima já havia sido levada, anteriormente, para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS), por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com várias facadas pelo corpo, efetuadas por sua companheira.

A mulher, que estava no local, visivelmente sob efeito de bebidas alcoólicas, foi identificada como autora do crime.

Durante revista ao apartamento onde ocorreu o fato, os policiais notaram que havia muito sangue, entretanto, não foi possível localizar a faca usada na prática do delito.

A infratora recebeu voz de prisão, em flagrante, sendo conduzida ao 1º DIP.

Segundo o delegado, ela irá responder pelo crime de Lesão Corporal de Natureza Grave, e, após os procedimentos na delegacia, a mulher será encaminhada a audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.