Mulher compra celular pela internet e recebe caixa com cerâmica

Segundo ela, um amigo havia comprado no mesmo site e o considerou confiável

Ludmila Rocha, uma artista e professora de dança de 36 anos, teve uma surpresa desagradável ao comprar um celular pela internet. Ela reside em Goiânia e pagou mais de R$2,4 mil via PIX pelo aparelho, mas quando a encomenda chegou, encontrou dentro da caixa pedaços de piso de cerâmica do mesmo peso e tamanho do celular, acompanhados por cabos e fios novos.

Ludmila, que nunca havia comprado nada pela internet antes, descreveu-se como “lesada, roubada, completamente frustrada, vulnerável e sem nenhum tipo de respaldo pela empresa”.

A Magazine Luiza, em nota, afirmou ter conduzido uma investigação interna após receber a reclamação da cliente. De acordo com a empresa, a investigação indicou que a embalagem do fabricante não havia sido violada.

Desde 17 do mês passado, Ludmila tem buscado respostas para o caso, mas afirma ter se sentido desassistida pela empresa. Por esse motivo, ela procurou uma advogada, o Procon e a polícia, tendo registrado um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (4).