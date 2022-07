Mulher cometia furtos de cabos de cobre em comércios da Asa Norte

Na delegacia a mulher confessor ter vendido os objetos furtados na “Favelinha da Casa do Ceará” e na Rodoviária, para comprar drogas.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por furtar diversas vezes cabos de cobre de lojas comerciais na região da Asa Norte. Na delegacia a mulher confessou parte dos crimes e alegou ter vendido os objetos furtados para comprar drogas.

Além do furto de cabos de cobre, a mulher também teria furtado do interior de um veículo, de acordo com as investigações. Os crimes ocorreram nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 2022, nas quadras 912, 307 e 710/711 Norte.

“A autora costumava atuar criminosamente também com o auxílio de outras pessoas.” afirma o delegado chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), João Guilherme. Em imagens às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver a criminosa de boné no momento em que os cabos de cobre são furtados.

Mulher furta cabos de cobre de estabelecimentos comerciais na Asa Norte. Imagens: Reprodução

Segundo o delegado, a mulher confessou parte dos crimes na delegacia e alegou ter vendido os objetos subtraídos da quadra 710 Norte no local conhecido como “Favelinha da Casa do Ceará”, localizado na 913 Norte e na Rodoviária. A mulher confessou ainda ter utilizado o dinheiro obtido para comprar pedras de crack.

A pena máxima para o crime de furto é de reclusão de até oito anos e multa. Já pesava contra a criminosa passagens pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, posse de arma de uso permitido, tráfico de drogas, formação de organização criminosa e outros furtos.

A prisão ocorreu no local conhecido como “Favelinha da Casa do Ceará” situado no final da Asa Norte. Local que é conhecido por ser um lugar de intenso tráfico e uso de drogas e de receptação de produtos furtados e roubados.