Mulher chega do trabalho e encontra marido morto no quintal de casa em MG

Uma mulher encontrou o marido, de 40 anos, morto no quintal de casa após chegar do trabalho em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais.

A suspeita é de que a vítima tenha caído ao tentar pular o muro do imóvel. A causa da morte será apontada somente após a divulgação do exame de necropsia.

Uma testemunha informou ter visto o homem saindo de uma padaria e pulando o muro de casa. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi retirado do local por uma funerária. A causa da morte será esclarecida somente após a conclusão da investigação.