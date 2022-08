Mulher atira em vizinha por ciúmes no interior de SP e é presa

A mulher foi presa em flagrante após atirar com uma espingarda na vizinha dela, de 28, em Cajati

Uma mulher de 35 anos foi presa após atirar na vizinha de 28 anos com uma espingarda em Cajati, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o marido da mulher presa por tentativa de homicídio alegou que o crime foi motivado por ciúmes.

O caso aconteceu na última quinta-feira (25) em um sítio no bairro Guaraú II. A denúncia foi feita pela equipe do Hospital Municipal Reynaldo Guerra, que atendeu a vítima. A mulher de 28 anos teve alguns ferimentos na região do colo, mas não chegou a ser perfurada pelo disparo.

Após coletar o depoimento da vítima no hospital, os policiais foram até o sítio no Guaraú II e encontraram a mulher que atirou na vizinha. Segundo a corporação, ela escondeu a arma e não informou onde o objeto estava. A mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada à cadeia pública feminina.

O marido dela ainda que a espingarda era do pai dele e que o casal mantinha o item para defesa pessoal, já que moravam na zona rural. Além disso, também disse que esposa faz uso de remédios controlados.