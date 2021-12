Mulher ateia fogo em namorado após ele chegar atrasado

Segundo a PMMG) a mulher, de 43 anos, teria se irritado após o companheiro sair de casa na quinta (16) e apenas retornar na sexta

Uma mulher presa após atear fogo no namorado após ele não voltar para casa. O caso aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar de MG (PMMG), a mulher, de 43 anos, teria se irritado após o companheiro sair de casa na quinta (16) e apenas retornar na sexta.

Aos policiais, a suspeita afirmou ser muito nervosa e que teria se revoltado com a demora e embriagues do companheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar em casa, os dois brigaram, ela pegou um recipiente com álcool e, “sem pensar duas vezes”, jogou no homem.

Ainda assim, a mulher nega ter ateado fogo no namorado. Segundo ela, ele teria acendido um cigarro e, por isso, se incendiou. A suspeita ainda diz ter sido ela a apagar o fogo com água.

O homem foi socorrido por vizinhos e levado à Santa Casa de Lagoa Santa, onde foi internado em estado grave, com 20% do corpo queimado. Aos médicos, a vítima acusou a namorada do crime.

Após o atendimento médico, a mulher foi levada para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.