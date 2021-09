Mulher afirma ter sido agredida por seguranças a mando de marido

A dentista teria chegado ao bar e ido em direção ao engenheiro, que teria dado um sinal aos seguranças

Na última quinta-feira (16), uma mulher denunciou à polícia ter sido espancada por seguranças de um bar em Cuiabá. De acordo com a dentista de 31 anos, a agressão teria sido orquestrado pelo marido dela, um engenheiro, de 37 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dentista teria chegado ao bar e ido em direção ao engenheiro, que teria dado um sinal aos seguranças. Segundo a mulher, os homens teriam a agarrado por trás e a retirado do lugar à força.

Do lado de fora, ela ligado para a Polícia Militar para denunciar o ocorrido. Ao chegar no local, a equipe disse que não adiantava e a orientaram a falar com os seguranças de novo. Ela se recusou e alegou medo.

Após os policiais terem ido embora, o marido dela teria saído do bar acompanhado dos seguranças. A dentista teria avançado para cima do marido e um segurança teria dado um soco em seu nariz.

Segundo a mulher, o engenheiro teria rido da situação e debochado dela. Ela fraturou o nariz e o braço.

Ao G1, o homem negou as acusações e afirmou que a briga foi entre a mulher e os seguranças do lugar.