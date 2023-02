Mulher acusa tio de estupros cometidos durante a infância

Ela seria a 4ª vítima do mesmo homem, investigado por estuprar, até então, duas filhas e uma sobrinha

Uma mulher de 24 anos compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para denunciar estupros cometidos pelo tio durante a infância, em Anápolis, a 55km de Goiânia. A delegada Isabella Joy disse que ela é 4ª vítima do mesmo homem, de 52 anos, investigado por estuprar, até então, duas filhas e uma sobrinha. Prints mostram que ele enviou mensagens com teor sexual para as filhas; ele segue preso.

A Deam começou a investigação assim que duas filhas dele registraram ocorrência de estupro, no início deste mês. Logo em seguida, uma sobrinha procurou a delegacia para contar que foi estuprada pelo tio e, mais recentemente, outra sobrinha fez novas denúncias.

“Foi abusada na infância pelo tio também, mas nunca teve coragem de falar. Após ele ser preso, ela tomou coragem. Ele passava a mão na parte íntima da vítima e fazia com que ela deitasse em cima do órgão genital dele”, detalhou a delegada.

Em depoimento após ser preso, o homem ficou em silêncio. O g1 não conseguiu identificar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem. Segundo a Polícia Civil, ele passou por audiência de custódia e, nesta segunda-feira (6), continua preso.

O caso dessa quarta vítima será investigado no mesmo inquérito que apura as denúncias das duas filhas do suspeito.

Crimes



Segundo a polícia, o homem teria estuprado as filhas durante a infância das vítimas, que hoje são maiores de idade, com 30 e 28 anos.

Uma das vítimas tomou coragem de denunciar o pai após o homem mandar mensagens de cunho sexual, alegando que “pagaria caro” para ter a filha e que já sonhou “fazendo amor” com a mulher.

“Ele ameaçava as vítimas e cometia esses crimes libidinosos. Elas acreditam que foram abusadas até os 12 anos, mas não sabem dizer quando começaram os crimes. Eram bem novinhas”, explicou.

A delegada informou que o suspeito começou a oferecer dinheiro recentemente para as filhas em troca de favores sexuais. O homem utilizava uma arma de fogo para amedrontar as mulheres, segundo a delegada.