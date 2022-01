Mula cai em fossa e é resgatada por bombeiros, em Montes Claros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mula pisou em uma fossa coberta com madeira e laje, em um terreno na Vila Ipiranga

Na noite deste domingo, 9, uma mula foi resgatada depois de cair em uma fossa em Montes Claros. O animal foi resgatado por bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mula pisou em uma fossa coberta com madeira e laje, em um terreno na Vila Ipiranga. A estrutura não suportou os 350kg do animal e cedeu.

A fossa tinha dois metros de profundidade, e o resgate teve aproximadamente duas horas de duração.

“Tivemos que aumentar o diâmetro da abertura da fossa e fizemos uma espécie de rampa com a terra do próprio terreno para retirar o animal. As patas foram amarradas com cordas e puxamos a mula, ancorando na roda da viatura”, disse o sargento Carlos Roberto da Silva Freitas.

O animal não sofreu ferimentos e ficou sob responsabilidade do proprietário do terreno.