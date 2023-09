MPSP apura morte de criança atingida por árvore em creche

O caso ocorreu na segunda-feira (11), no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) vai apurar responsabilidades pela morte de uma criança de 5 anos que foi atingida por um tronco de árvore enquanto brincava no parquinho da Escola Municipal de Educação Básica Lauro Gomes. O caso ocorreu na segunda-feira (11), no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista.

Em 2018, o MP abriu representação solicitando medidas para a manutenção da árvore. A promotoria informou que o caso foi arquivado após as providências cabíveis e que “não guarda qualquer relação com os fatos”. “A responsabilidade pela morte da criança será apurada pelo Ministério Público”, informou em nota.

A Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que “guardas civis municipais realizavam a segurança da escola, quando ouviram o momento em que uma das professoras pedia por socorro no pátio da creche”. A criança foi socorrida, mas não resistiu.

O caso foi registrado como morte suspeita-acidental no 2° Distrito Policial de São Bernardo do Campo e será investigado em inquérito policial. A diretora da escola e os demais funcionários prestaram depoimento na delegacia. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

Em nota, a prefeitura de São Bernardo do Campo lamentou a profundamente a fatalidade e informou ter oferecido apoio à família da vítima. Segundo a prefeitura, uma sindicância foi aberta para investigar as circunstâncias do acidente. “As aulas foram suspensas para auxiliar no trabalho de apuração.”

A Secretaria Municipal de Educação fará atendimento aos pais da unidade nesta quarta-feira (13) com orientação de psicólogos sobre como tratar o tema com as crianças. Também serão feitas dinâmicas com professores e equipes escolares para fortalecer o acolhimento dos alunos na próxima segunda-feira (18) e, na sexta-feira (15), haverá reunião geral de pais. As informações são da Agência Brasil.