MPMG pede condenação de filho por negligência aos cuidados do pai idoso com esquizofrenia

O pai é diagnosticado com esquizofrenia e requer atenção especial, a qual não teria sido fornecida pelo filho

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entrou com uma ação visando obter uma condenação para um residente de Mutum, no Vale do Rio Doce, que supostamente negligenciou os cuidados necessários a seu próprio pai, um idoso de 65 anos.

Uma equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizou uma visita ao idoso e constatou que ele estava sendo privado dos cuidados básicos de higiene. O idoso não tomava banho há vários dias, suas unhas estavam compridas e sujas, e ele estava alojado em um ambiente completamente sujo de fezes e urina.

O idoso não tinha, também, acesso a água potável para beber e estava se alimentando de maneira inadequada. O quarto onde ele se encontrava não possuía ventilação adequada, já que a única janela existente permanecia fechada, e a cama em que ele repousava estava suja e sem proteção.