Mototaxista é morto a facadas por causa de R$ 20 no DF

Segundo a polícia, o suspeito admitiu que se desentendeu com a vítima em razão do valor cobrado pela corrida, que ficou em R$ 20

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um mototaxista de 51 anos foi morto a facadas e pancadas nesta segunda-feira (31) por causa de R$ 20 em São Sebastião (DF). Um suspeito foi preso.

As investigações começaram após a esposa da vítima dizer à polícia que o homem saiu de casa dizendo que iria trabalhar no ponto de mototáxi e depois não deu mais notícias, segundo a Polícia Civil.

Enquanto isso, o suspeito foi levado à delegacia por parentes da vítima. Os policiais conversavam com o homem e ele tentou fugir, mas foi contido e conduzido para dentro da delegacia. Pouco depois, concordou em mostrar o local onde os fatos ocorreram.

Segundo a polícia, no caminho, ele admitiu que se desentendeu com a vítima em razão do valor cobrado pela corrida, que ficou em R$ 20. Eles entraram em luta corporal e o suspeito deu facadas no mototaxista, o golpeando com pedras e pedaços de pau, posteriormente.

Já no local, o corpo e o capacete da vítima foram encontrados, além de uma faca – provavelmente utilizada no crime. O veículo do mototaxista foi localizado em um posto de combustível.

A polícia prendeu o suspeito e o levou para a delegacia. A perícia foi solicitada para o local do crime.