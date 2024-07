Motorista passa mal e atropela pedestres em SP; uma mulher morreu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um motorista passou mal enquanto dirigia e atropelou duas mulheres na manhã desta segunda-feira (1), na zona sul de São Paulo. Uma das vítimas não resistiu e morreu.

O motorista perdeu o controle do veículo após uma crise de hipoglicemia, disse os Bombeiros. Ele teria passado mal e avançado em um canteiro na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, zona sul da capital, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Duas mulheres que estavam passando pelo local foram atropeladas. Uma delas, de 35 anos, morreu no local. A segunda, também de 35 anos, ficou ferida e foi levada ao Hospital Albert Einstein. Ela teve trauma cranioencefálico e dores na lombar.

O motorista foi encaminhado à UPA da Vila Mariana. O UOL tenta contato para saber sobre o estado de saúde dele e da mulher atropelada.

O caso foi registrado como atropelamento, homicídio culposo e lesão corporal culposa no 27° DP. O homem também realizou um teste de bafômetro, que deu negativo. Policiais militares estiveram no local do acidente e uma perícia foi feita.