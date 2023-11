Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 070

Os veículos colidiram de frente no km 6 da rodovia

Um acidente envolvendo dois carros na BR-070, próximo a um viaduto em Águas Lindas de Goiás, resultou na morte de um motorista e deixou duas pessoas feridas no último sábado (4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, a vítima ainda estava viva, mas não resistiu aos ferimentos graves e acabou falecendo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) após os procedimentos necessários.

O motorista do outro veículo, que apresentava escoriações pelo corpo, recebeu atendimento no local, mas recusou ser levado ao hospital. Por sua vez, a segunda pessoa envolvida no acidente foi socorrida por terceiros antes da chegada da equipe de resgate.