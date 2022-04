Motorista morre ao colidir de frente com caminhão do Exército Brasileiro em MS

Marcos Rodrigo Amorim, de 25 anos, morreu após colidir o carro que estava em frente com um caminhão do Exército Brasileiro, na BR-163

Nesta segunda-feira, 25, Marcos Rodrigo Amorim, de 25 anos, morreu após colidir o carro que estava em frente com um caminhão do Exército Brasileiro, no km 617 da BR-163, em São Gabriel do Oeste (MS), a 137 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marcos ficou preso às ferragens após invadir a pista contrária e bater no caminhão. A polícia afirma que as causas do acidente ainda estão sendo investigados.

A vítima morreu no local e o condutor do caminhão, de 29 anos, saiu ileso do acidente.

O Exército Brasileiro ainda não se manifestou sobre o ocorrido.