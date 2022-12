Motorista embriagado invade contramão, colide e arremessa duas pessoas

O veículo invadiu a contramão e chocou de frente com a moto, arremessando o piloto e a pessoa na garupa

Um motorista colidiu com duas pessoas que conduziam uma motocicleta em Acopiara, no interior do Ceará, na tarde deste sábado (11). O veículo invadiu a contramão e chocou de frente com a moto, arremessando o piloto e a pessoa na garupa. Apesar da força do impacto, os dois sobreviveram com ferimentos e estão hospitalizados.

A colisão foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil, o motorista estava embrigado no momento do acidente e fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Crimes e infrações de trânsito

Ainda conforme a Polícia Civil, um inquérito policial registrado na cidade apura os crimes de lesão corporal culposa no trânsito, embriaguez ao volante e omissão de socorro.

“O caso foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, unidade plantonista da região, e, posteriormente, foi transferido para a Delegacia Municipal de Acopiara, que dará prosseguimento às investigações”, afirma a polícia.

O motorista também pode ser penalizado com multas por infrações gravíssimas de dirigir perigosamente, trafegar na contramão e conduzir veículo sob efeito de bebidas alcoólicas.