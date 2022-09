Motorista é prensado entre caminhões e sai sem ferimentos graves

A vítima foi retirada com alguns ferimentos pelo corpo e um corte no rosto, de acordo com os bombeiros

Um homem de 58 anos sobreviveu a um acidente de carro após ficar prensado entre dois caminhões na Rodovia Fernão Dias, no km 449, em São Joaquim de Bicas (MG). O caso foi registrado por volta das 8h10 desta sexta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava em um carro e ficou preso às ferragens. Em um vídeo que circula as redes sociais, é possível ver a vítima consciente aguardando ser socorrido. Leia também Ex-chefe de Polícia Civil do RJ é preso sob suspeita de envolvimento com jogo do bicho

Empresa de transporte é condenada no DF por permitir embarque de menor desacompanhada

Janja brinca e pede para Lula tomar ‘viagra do sertão’ “Graças a Deus não teve nada”, diz o homem que grava a cena. A vítima foi retirada com alguns ferimentos pelo corpo e um corte no rosto, de acordo com os bombeiros. Ele foi socorrido para o Hospital Público Regional de Betim. Em nota, a Prefeitura de Betim informou que o homem passou por avaliação médica no local e recebeu alta no mesmo dia. “O paciente apresentava apenas escoriações pelo corpo, estava consciente, alerta e estável”, diz comunicado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE