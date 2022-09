Janja brinca e pede para Lula tomar ‘viagra do sertão’

Agora, o vídeo do momento tem sido compartilhado em tom jocoso por perfis bolsonaristas nas redes sociais

Durante ato de campanha promovido pelo presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Luiz, no Maranhão, no último dia 3, a socióloga Rosângela da Silva, esposa do petista, pediu, em tom de brincadeira, para que ele ingerisse uma bebida conhecida na região como “viagra do sertão”.

Na ocasião, uma mulher ofereceu a Lula e à Janja um líquido produzido a partir da massa do coco babaçu, que ela contou servir de merenda para os alunos maranhenses e também para os estudantes de outros estados.

“Isso é para tomar. Esse é o nosso alimento, é o alimento que vai para as escolas do Maranhão, do Piauí, Tocantins, Pará”, diz.

Ao fundo, outra mulher, identificada como Sandra, acrescenta que a bebida também é conhecida no Maranhão como o “viagra do sertão”, e arranca risadas da plateia, até mesmo de Janja que, em tom de brincadeira, pede a Lula que tome o líquido: “Bebe, meu bem”, diz a socióloga, rindo.

Agora, o vídeo do momento tem sido compartilhado em tom jocoso por perfis bolsonaristas nas redes sociais, a exemplo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que deturpou a gravação para passar uma conotação diferente, ao aludir à virilidade do presidente Jair Bolsonaro (PL), que se autoproclama como “imbrochável”.

“Além de Deus, pátria, família e liberdade, papai é o único presidenciável também em mais uma área aí”, legendou Eduardo Bolsonaro.

FALA DE BOLSONARO É ‘DEGRADANTE’, DIZ HISTORIADORA

Em diversas ocasiões desde que assumiu o governo, Bolsonaro tem dito não sofrer com problemas relacionados a disfunção erétil. No último dia 7 de setembro, durante discurso em manifestação, o atual chefe do Executivo, que tenta a reeleição, afirmou em alguns momentos que é “imbrochável”. Ontem, em sua live semanal, Bolsonaro, leu uma notícia sobre problemas de ereção atingirem 70% dos homens da idade dele e, rindo, respondeu: “Eu estou nos 30%, tá ok?

Ao UOL, a historiadora Heloisa Starling apontou que a fala de Bolsonaro sobre sua virilidade, em pleno 7 de setembro, é algo “degradante para a democracia”.

“A atuação política do presidente é sempre a mesma, ele degrada a democracia. Esse discurso dele é um discurso que degrada o 7 de setembro com a imaginação brasileira. Se apropria de um evento cívico para fazer propaganda eleitoral e é degradante o cara dizer ‘imbrochável’ no 7 de setembro e bicentenário da Independência. Degrada, desmoraliza e quanto mais degradado, mais eficiente se torna o discurso dele contra a democracia”, disse a historiadora.