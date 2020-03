Motorista e Idosa de 70 anos morrem em acidente de carro

Um motorista, de 50 anos, e uma idosa, de 70, morreram em um acidente de carro. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro teria se chocado contra um caminhão guincho e logo em seguida caído de uma ponte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam presas nas ferragens e a idosa foi encontrada já sem vida. As outras duas pessoas foram encaminhadas para um hospital estadual, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente aconteceu na BR-153, em Anapolis-GO.

O motorista veio a óbito e a outra vítima permanece no hospital. A rodovia precisou ficar interditada durante duas horas, nos dois sentidos, o que causou um congestionamento no local. O motorista do caminhão, de 38 anos, teve ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após fazer o teste do bafômetro foi constatado que ele não estava alcoolizado.