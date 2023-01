Motorista do Samu morre após contrair dengue, malária e covid-19 no Acre

A SESA (Secretaria de Estado de Saúde do Acre) explicou, por meio de nota, que o teste rápido foi positivo para covid

Um motorista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do interior do Acre, morreu nesta terça-feira (31) após ser diagnosticado com dengue, malária e covid-19. Identificado como Romerito de Menezes Meleiro, ele tinha 37 anos e residia em Tarauacá, a cerca de 400 quilômetros de Rio Branco.

Internado inicialmente em um hospital do município, ele foi transferido na última sexta-feira (27) para uma unidade de saúde em Cruzeiro do Sul devido à piora do caso. Romerito precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu.

A SESA (Secretaria de Estado de Saúde do Acre) explicou, por meio de nota, que o teste rápido foi positivo para covid, mas que também foi coletado material para exames em laboratório, que indicaram presença de dengue e malária. No entanto, a secretaria lembrou que a causa da morte “só poderá ser confirmada após o laudo da autópsia”.

A SESA também divulgou uma nota lamentando a morte do servidor. “Neste momento de profunda dor e sofrimento, que Deus conceda o alívio e consolo aos familiares e amigos diante desta perda irreparável”, diz o texto publicado nas redes sociais.