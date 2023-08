Motorista do SAMU atropela médica durante atendimento

Ambas as vítimas, a médica e a paciente originalmente atendida, foram levadas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT)

Uma médica, de 35 anos, integrante do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sofreu um atropelamento enquanto prestava socorro a uma vítima de acidente de trânsito. O incidente ocorreu neste domingo (13) na avenida João XXIII, localizada no bairro Uruguai, na Zona Leste de Teresina.

Segundo informações do socorrista do Samu, Girleno França, a médica foi resgatada queixando-se de dores no quadril e no pé direito após o atropelamento. O episódio trágico teve lugar durante o atendimento da médica à vítima de acidente, enquanto ela realizava o controle cervical do paciente para garantir sua imobilização e remoção do local.

O incidente ocorreu por volta das 6h da manhã. Ambas as vítimas, a médica e a paciente originalmente atendida, foram levadas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) para avaliação e cuidados médicos adicionais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve o motociclista responsável pelo atropelamento e o conduziu à Central de Flagrantes de Teresina.

Em resposta ao incidente, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) emitiu uma nota informando que a equipe do Samu registrou um Boletim de Ocorrência para permitir a investigação detalhada do caso