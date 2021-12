Motorista despenca de barranco com o carro carregado com 152 kg de maconha

A PRF informou que o suspeito desrespeitou a ordem de parada de uma equipe policial e houve perseguição

Em Quatro Pontes (PR), um homem morreu após cair em um barranco com o carro carregado com 152,7 quilos de maconha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele fugia de uma abordagem policial.

O caso aconteceu na quarta-feira (22). A PRF informou que o suspeito desrespeitou a ordem de parada de uma equipe policial e houve perseguição.

Durante a perseguição, o motorista entrou com o carro em uma área rural e caiu com o veículo em um barranco. O suspeito morreu no local.

A maconha foi encontrada espalhada no interior do carro, em fardos e tabletes. A droga apreendida

e o carro foram encaminhados à Polícia Federal de Cascavel (PR).