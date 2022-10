Motorista de transporte por aplicativo é morto e duas mulheres e bebê de 6 meses ficam feridos

O crime aconteceu na Avenida Norte, quando o homem conduzia o carro com as passageiras

Um motorista de transporte por aplicativo foi morto a tiros e duas mulheres e um bebê de 6 meses que estavam no carro foram baleados, no domingo (2), no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, segundo a Polícia Civil.

O motorista, que não teve o nome divulgado, tinha 36 anos. Quando ele estava próximo do antigo Terminal da Macaxeira, dois homens em uma moto se aproximaram e foram efetuados os disparos contra o carro, de acordo com a polícia. A dupla fugiu em seguida.

O homem morreu no local. A Polícia Civil informou que as duas mulheres, que tinham 27 e 35 anos, e a criança ficaram feridas e foram socorridas por pessoas que passavam pelo local. O nome da unidade de saúde e os das vítimas não foram divulgados.

As investigações foram iniciadas pela equipe de Força Tarefa da Capital do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e “seguem até esclarecimento do crime”.

Violência em Pernambuco

Entre janeiro e agosto de 2022, Pernambuco registrou 2.318 assassinatos. Isso representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram notificados 2.221 crimes desse tipo. Segundo o governo, na comparação entre os meses de agosto deste ano e do ano passado, houve redução de 23,4% na quantidade de mortes violentas.