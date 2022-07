Motorista de ônibus é agredido em Goiânia

Um motorista foi agredido após o ônibus que ele dirigia apresentar problemas enquanto fazia uma rota de Goiânia para Goianira

Na tarde desta sexta-feira, 22, um motorista do Eixo Anhanguera foi agredido após o ônibus que ele dirigia apresentar problemas enquanto fazia uma rota de Goiânia para Goianira, na Região Metropolitana da capital.

Uma passageira registrou o momento em que as pessoas foram para cima do homem com empurrões.

De acordo com a passageira Rasilza dos Santos Gomes, o ônibus parou de andar e todos precisaram descer. A situação revoltou o grupo, que avançou em direção ao motorista.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista começa a ser cercado por pessoas que o agrediram com socos e empurrões. Com os braços, o homem tenta se desprender de alguns e corre para dentro do veículo.

Em nota, a Metrobus disse que o ônibus teve um problema mecânico e logo foi substituído. A empresa lamentou o transtorno.