Motorista de carro funerário morre após bater em caminhão na BR-101, Bahia

Edvaldo Barbosa dos Santos, 56, condutor do carro funerário, perdeu o controle e invadiu a pista no sentido contrário, durante uma curva

Em um trecho da cidade de Itagimirim, no sul da Bahia, um motorista de um carro funerário morreu depois de colidir em um caminhão. O acidente aconteceu na BR-101, por volta das 16h desta terça-feira, 8.

No caminhão havia uma câmara que registrou o acidente. Nas imagens, é possível identificar quando Edvaldo Barbosa dos Santos, 56, condutor do carro funerário, perde o controle e invade a pista no sentido contrário, durante uma curva. No momento da batida, chovia forte.

O motorista estava a serviço da prefeitura de Itapebi. Depois da colisão, Edvaldo chegou a ligar para familiares e os informou sobre o sentido. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois, antes que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse ao local.

Somente por volta das 21h o corpo foi retirado do local do acidente. Ele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Eunápolis para passar por necropsia. Ainda não há detalhes quanto ao sepultamento.

O carro que Edvaldo conduzia ficou completamente destruído. Teve o capô arrancado e o motor completamente exposto.

Já o motorista do caminhão não teve ferimentos e aguardou a chegada da polícia no local.