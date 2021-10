Motorista de carreta sofre infarto e morre enquanto dirigia

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após sofrer o infarto o motorista fez um “L” e acabou obstruindo parte da rodovia estadual

Na noite dessa terça-feira (5), um motorista de uma carreta morreu após sofrer um infarto enquanto dirigia na BR-010, em Açailândia (MA).

A vítima não teve sua identidade revelada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após sofrer o infarto o motorista fez um “L” e acabou obstruindo parte da rodovia estadual.

A PRF informou que os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e confirmaram a morte do condutor da carreta por morte súbita.

A vítima tinha 40 anos de idade e seu corpo foi liberado pela perícia e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Imperatriz, onde ficará à disposição dos familiares.