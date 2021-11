Motorista de app é preso por envolvimento em assassinato

Na quarta-feira (3), um motorista de aplicativo, de 38 anos, foi preso por suspeita de participar do assassinato de um enfermeiro paraibano que teve o corpo carbonizado na cidade de Chaval (CE). De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2016. O corpo do enfermeiro foi encontrado carbonizado e com sinais de violência efetuados por um objeto perfurocortante. O suspeito, identificado como Helionardo Lopes Amarante, tentou se desfazer de provas do crime, como roupas, um chip de celular e o carro da vítima, utilizado na fuga. Helionardo foi localizado por policiais civis na cidade de Eusébio, em Fortaleza, onde estava morando e trabalhando como motorista de aplicativo. O suspeito não ofereceu resistência ao mandado de prisão preventiva