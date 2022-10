Motorista de aplicativo é preso após simular o próprio sequestro

Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, o motorista, fingindo ser um sequestrador, chegou a enviar fotos dele amordaçado e com as mãos amarradas para a família

Nesta segunda-feira (17), um motorista de aplicativo, de 39 anos, foi preso em flagrante, suspeito de simular o próprio sequestro, em São Luís. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil por volta das 8h, após a família da suposta vítima procurar as autoridades policiais, afirmando que o homem, que é funcionário de uma mineradora e motorista de aplicativo nas horas vagas, estava em poder de criminosos.

PF e PRF realizam operação de combate à corrupção cometida por servidores públicos

Destruição da floresta amazônica aumenta risco de epidemias Na delegacia, a família informou que a suposta vítima teria pego uma corrida e acabou sendo sequestrada, e os sequestradores estavam exigindo dinheiro e chegaram a enviar fotos da vítima amordaçada e com as mãos amarradas. Diante das informações, a Polícia Militar e uma equipe da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) começaram a realizar rondas na cidade, em busca do motorista. No início da tarde desta segunda, os policiais encontraram o veículo da suposta vítima, nas proximidades do bairro da Vila Palmeira, em São Luís. Em seguida, acharam o motorista em um restaurante no mesmo bairro. “Foi movimentado todo o aparato estatal, acionamos os colegas da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pessoal da Polícia Militar, do CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança), além de um enorme efetivo da Seic, porque a gente sabe que o crime de extorsão, mediante sequestro, é um crime grave, de repercussão, que abala não só a família como a sociedade como um todo. E uma atitude dessa deve ser repreendida à altura. É inadmissível, nos tempos atuais, o indivíduo simular o próprio sequestro”, destacou o delegado Dilson Menezes, que chefia o Departamento de Operações Táticas Especiais da Seic.

O homem, que estava almoçando, foi preso, suspeito de simular o próprio sequestro e ainda exigir dinheiro. “Nós aqui da Polícia Civil estávamos, desde cedo, no encalço desse suposto sequestrador, a gente passa fome, passa sede, passa frio, e é revoltante saber que um sujeito movimenta todo um aparato estatal e aí está lá almoçando, como se nada tivesse acontecido”, comentou o delegado.

Em depoimento, o motorista de aplicativo afirmou que tinha simulado o próprio sequestro, porque precisava de dinheiro para pagar dívidas. Com medo de o motorista ser morto pelos supostos criminosos, a família chegou a enviar quantias em dinheiro para pagar o sequestro, sendo que o motorista ainda sacou R$ 1 mil do valor enviado pelos familiares. "Ele não teve sequer consideração pelos seus pais, e a gente soube que o pai dele passa por problemas de saúde. Ele não teve consideração pelos filhos, pela esposa, pelos colegas. Toda a sua família foi mobilizada, para poder levantar a suposta quantia financeira exigida. E aí ele sacou essa quantia", explicou o delegado da Seic.

O homem foi autuado em flagrante por simular o próprio sequestro, e a Polícia Civil irá analisar se há outros crimes praticados pelo motorista.