Motorista bate McLaren de R$3 milhões e abandona veículo no local do acidente em MS

A McLaren foi encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran)

No último sábado (18), um incidente chamou a atenção em Campo Grande, quando o motorista de uma McLaren 720S Coupé, avaliada em cerca de 3 milhões de reais, se envolveu em um acidente e abandonou o veículo na principal via da cidade, a avenida Afonso Pena.

Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), o veículo esportivo de luxo seguia no sentido bairro/centro da Afonso Pena quando colidiu na traseira de um Ford Fiesta. Este, por sua vez, atingiu um Toyota Etios e um Onix estacionado. O impacto da McLaren ainda resultou em uma colisão contra uma árvore.

O condutor da McLaren, após o acidente, deixou o local, sendo que seu advogado retornou para prestar esclarecimentos às autoridades. O veículo, cujo valor é superior a R$3,6 milhões pela tabela Fipe, estava regular, mas o condutor não pôde comprovar a posse do automóvel. Diante disso, a McLaren foi encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran). As placas do veículo indicavam registro em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O acidente resultou em uma pessoa ferida, que recebeu socorro de familiares e foi encaminhada para uma unidade de saúde. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas.