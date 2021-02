Motorista bate caminhão em árvore e morre queimado

Acidente intriga autoridades, pois não houve outro veículo envolvido, não chovia no momento do acidente e não havia marcas de pneus na rodovia

Um motorista de 35 anos morreu carbonizado após colidir o caminhão em uma árvore e o veículo pegar fogo. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (20), na rodovia MS-295, no Mato Grosso do Sul.

As investigações preliminares não conseguiram apontar suspeitas para as causas do acidente. Não houve nenhum outro veículo envolvido, e também não havia marcas de pneus na rodovia. Não chovia na hora da colisão.

O motorista ficou preso às ferragens e acabou sendo carbonizado após o caminhão pegar fogo. O Corpo de Bombeiros só chegou horas após o acidente, quando a vítima já estava sem vida.

Ainda de acordo com informações preliminares, havia mais três pessoas no caminhão, mas eles conseguiram sair antes que o veículo pegasse fogo. Eles foram levados a um hospital da região e permanecem em observação.

A Polícia Civil deve investigar o caso, ouvindo também os passageiros do caminhão quando possível.