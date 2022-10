Motociclista toma arma de ladrão e atira contra ele durante assalto

Um deles sai do veículo, rende o motorista e sobe na moto dele. No entanto, durante a fuga, o ladrão se desequilibra e cai

Um motociclista de 40 anos conseguiu tomar a arma de um assaltante de 19 anos e atirar contra ele na rua Barra do Tibaji, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 20h do domingo (23) e imagens de uma câmera de segurança flagraram toda a ação.

Na cena é possível observar que o motociclista é abordado por outros dois homens em uma moto. Um deles sai do veículo, rende o motorista e sobe na moto dele. No entanto, durante a fuga, o ladrão se desequilibra e cai.

Nesse momento a vítima da tentativa de assalto corre e consegue pegar a arma dele, que fica no chão. Os dois começam uma luta corporal e a vítima atira contra o ladrão, acertando a perna dele. O suspeito fica sentado no chão enquanto o motociclista chama uma viatura da polícia, que aparece logo em seguida.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), os policiais militares realizavam um patrulhamento quando foram acionados. Os agentes chamaram o resgate para socorrer o assaltante, que foi levado foi encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Em boletim de ocorrência, obtido pela reportagem, o motorista afirmou que ainda fez mais dois disparos na direção do segundo suspeito a fim de espantá-lo, mas não acertou nenhum e ele conseguiu fugir.

A arma usada e dois telefones celulares que estavam com o jovem de 19 anos foram apreendidos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o delegado responsável pela casa constatou no hospital que o suspeito está consciente e não corre risco de vida. “A equipe médica não soube informar a gravidade do ferimento, pois ele ainda iria passar por exames”, diz documento. Ele foi indiciado, mas ainda não foi ouvido pela polícia, pois está hospitalizado.

O delegado entendeu que a vítima agiu em legítima defesa e, portanto, ele foi liberado. O caso foi registrado como tentativa de roubo e legítima defesa pelo 02° DP de Bom Retiro.