Motociclista morre em colisãp frontal com plantadeira

Um acidente acabou em morte de um motociclista em Palminópolis, Goiás. A vítima deu de frente com uma plantadeira, na GO-162, na noite de segunda-feira (24).

Segundo as autoridades, os bombeiros foram acionados para tirar o corpo das ferragens. De acordo com a PRE, não foi possível, na hora da batida, determinar a dinâmica do acidente, mas a perícia foi feita e deve apontar como tudo aconteceu.

Morador da região, o motorista Antônio Elias Madruga, de 59 anos, disse que há grande perigo de acidentes como este na região, porque a rodovia é escura, de pista simples e com frequência veículos largos passam por lá, tomando quase toda a via.

O corpo foi levado na madrugada desta terça-feira (25) ao local, passou pelos exames necessários e foi levado pela família nesta manhã.