Motociclista morre ao cair da Ponte Rio-Niterói

Na manhã desta terça-feira (23), um motociclista morreu ao cair da Ponte Rio-Niterói após colidir com um carro na subida do Vão Central, no sentido Niterói.

Com o apoio do helicóptero do Corpo de Bombeiros, a vítima de 46 anos foi retirada do mar e levada para o hospital. O homem não resistiu aos ferimentos e chegou morto na unidade de saúde.

Pescadores que estavam no mar acharam o motociclista boiando e avisaram a equipe de resgate. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro.

De acordo com a Ecoponte, o Vão Central chega a 70 metros de altura no ponto mais alto. No mar, passam barcas da linha de Paquetá e navios que aguardam ordem para atracar no Porto do Rio.