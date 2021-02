Motociclista morre ao atingir traseira de carro; velocímetro trava em 120 km/h

PUBLICIDADE

Um motociclista veio a óbito após colidir contra a traseira de um carro, na tarde dessa segunda-feira (8). Segundo a Polícia Civil, o velocímetro da moto conduzida por Élvio Rodrigues Romero, de 49 anos, travou ao atingir 120 km/h.

O acidente ocorreu em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, às 16h30. O motociclista morreu no local. Devido ao impacto, o carro foi parar do outro lado da pista, no sentido contrário.

O motorista do carro fez o teste do bafômetro e foi liberado pela Polícia Civil. Ele não estava alcoolizado.