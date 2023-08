Morre modelo após grave acidente de trânsito

A modelo foi socorrida por paramédicos, que conseguiram reanimá-la duas vezes no local do acidente, mas infelizmente ela veio a falecer a caminho do hospital

A jovem modelo Ariana Viera, de apenas 26 anos, morreu após se envolver em um acidente de carro em Orlando, Flórida, no dia 13 de julho. Segundo relatos, Ariana aparentemente adormeceu ao volante, resultando em uma colisão com o veículo à sua frente. Após o caso, veio à tona um vídeo que Ariana compartilhou em sua página do Instagram, em maio, com a legenda: "Me filmando para meu futuro funeral porque sou sempre eu nos vídeos, ninguém mais faz isso".

Hacker da Lava Jato liga Bolsonaro e Zambelli a tentativa de invadir urnas

Ariana Viera era uma talentosa modelo, detentora do título de Miss Venezuela, e estava preparada para representar o país nos concursos de Miss América Latina e Miss Mundo deste ano. Além disso, ela estava prestes a fazer sua estreia em um desfile de moda na cidade de Nova York, almejando uma promissora carreira no mundo da moda.