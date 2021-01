Morre jovem com down que foi confortado por enfermeiro durante tratamento para covid-19

PUBLICIDADE

Morreu, na manhã desta quinta-feira (28), Emerson Junior Loureiro, de 30 anos. Paciente com síndrome de Down foi confortado por um enfermeiro no interior do Amazonas para receber oxigênio. Ele não resistiu às complicações causadas pelo vírus.

Ao G1, uma das irmãs de Emerson, Keiteane Loureiro, explicou que ele foi transferido de Caapiranga, na segunda (25), para um hospital no município de Manacapuru, a 99 Km de Manaus, para um leito de UTI.

“Já tinha um leito para ele em Manaus, mas não conseguimos levar, não deu tempo pois dependia da melhora da saturação dele para fazer esse trajeto. Durante a madrugada de hoje, a saturação subiu para 98. Nós comemoramos tanto, achando que ia dar certo, ele ia ser transferido, mas hoje às 8h, chegou essa notícia para gente, infelizmente”, disse.