Morango gigante bate recorde de mais pesado do mundo

A fruta recordista, que pesa 289 gramas, chega próximo ao peso de um iPad Mini, tablet da Apple, de 293 gramas

Na última quarta-feira, 16, um morango de 289 gramas entrou para o Guinnes World Records como o mais pesado do mundo.

A fruta foi cultivada na fazenda da família do israelense Ariel Chahi, no conselho local de Kadima-Zoran. A espécie de morango Ilan tem tendência a crescer mais que os outros. No entanto, para chegar ao tamanho registrado, foi preciso condições climáticas favoráveis, como o frio intenso.

O morango possuía 18 cm de comprimento, 4 cm de espessura e 34 cm de circunferência. A fruta recordista chega a pesar quase o mesmo peso de um iPad Mini, tablet da Apple, de 293 gramas.

Ele foi encontrado há aproximadamente um ano e foi mantido em um freezer até que a confirmação do recorde fosse feita.

O antigo recorde de morango mais pesado do mundo pertencia a uma fruta do Japão, que pesava 250 gramas e recebeu o título em 2015.