Moradores são acordados com barulhos de tiros em João Pessoa

Na madrugada desta quarta-feira (2), os moradores do bairro do Rangel, em João Pessoa-PB, foram acordados com barulhos de tiros. De acordo com o relato de algumas testemunhas, os suspeitos teriam efetuado diversos disparos contra as residências da região.

Um homem, que preferiu não ser identificado, relatou à TV Tambaú que sua mãe, uma idosa de 77 anos, estava dormindo em um quarto, quando a janela do cômodo foi perfurada por um dos projéteis.

A população afirmou ainda que acionou a Polícia Militar (PM), mas nenhuma viatura foi ao local.