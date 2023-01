Moradores incendeiam casa de suspeito de estupro

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (24), depois que ele e a esposa fugiram

Moradores do distrito de Humildes, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, incendiaram a casa de um homem suspeito de estuprar a sobrinha da companheira, que morava com o casal. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (24), depois que ele e a esposa fugiram. Os dois são considerados foragidos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem forçando relação sexual com a vítima de 19 anos, que teria deficiência intelectual. As imagens foram feitas na quinta-feira (19), na casa do suspeito, e teriam sido filmadas pela tia da menina.

Depois da repercussão das imagens, a tia e a vítima gravaram um vídeo para falar que a ação foi uma brincadeira. A jovem foi ouvida pela polícia na tarde desta terça, acompanhada por uma assistente social, assim como a prima e a mãe da garota.

Segundo a Polícia Civil, o caso é enquadrado como estupro de vulnerável porque a jovem apresenta uma idade incompatível com seu desenvolvimento intelectual. O órgão tem ouvido testemunhas e não divulgou o nome do suspeito.