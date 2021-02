Moradores espancam e amarram suspeitos de furto em residência

PUBLICIDADE

Moradores do Residencial Betinho, bairro Angelim, Zona Sul de Teresina, espancou e amarrou, na manhã desta quinta-feira (11), casal suspeito de tentar roubar uma casa.

De acordo com a Polícia Militar do Piauí, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos suspeitos no telhado de uma casa e cercado por moradores, alguns deles armados com pedaços de madeira. Em seguida, eles agridem o homem.

Em outro trecho, o homem aparece deitado no chão, detido, com as mãos amarradas e alguns ferimentos. A suspeita de roubo aparece parcialmente despida após as agressões.

Depois de serem atendidos na UPA, os suspeitos foram liberados.