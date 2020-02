Moradores encontram ninho gigante de vespas em casa abandonada

Segundo o jornalista, a estrutura tem aproximadamente dois metros de largura e 90 centímetro de altura. O ninho chega a pesar 15 kg e foi retirado do local sem nenhum dano, apesar do aspecto frágil. Ao carregar a estrutura até o carro, Ivan relata que ela parecia feita de papelão.

Ivan explicou ao portal G1 que o ninho foi encontrado no último fim de semana, quando moradores limpavam uma casa em uma área rural de Itaóca-SP. O ninho estava do lado de fora da residência, grudado na parede e sem nenhum inseto dentro.

De acordo com Ivan, a equipe que trabalhava no local se assustou com o tamanho da estrutura e chamou o jornalista. Ele então levou o ninho para sua casa com o propósito de transformar o objeto em uma peça para o futuro museu de Itaóca.